<p><strong>ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್:</strong> ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾಗಲಿವೆ. ಸೋಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಖಚಿತ</p>.<p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಎದುರಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕೂ ಬಾರಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 2018ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚುಟುಕು ಮಾದರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ19 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಜಯಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನೀಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಕಿವೀಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಲಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೂಝಿ ಬೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು, ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಮೂಳೆಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಲೂಯಿಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬದಲು ಅವಾ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ.</p>.<p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು 154.34 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 355 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಸೋಫಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂಡ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಲು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 19 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಐಮೀ ಮಗಿರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಟ್ಟಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-1084062547</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>