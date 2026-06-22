ಕಾಪ್‌ ಮಿಂಚು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ

<p>ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ (ಪಿಟಿಐ): ಮರಿಝಾನ್ ಕಾಪ್ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಟಿ20 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 161 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮರಿಝಾನ್ ಅವರು ಅಜೇಯ 81 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (17; 12ಎ) ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (31; 15ಎ) ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಪ್ ಮುರಿದರು. ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಶಬ್ನೀಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಶಫಾಲಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಯಷ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ (15 ರನ್) ಅವರು ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಅಯಾಬೋಂಗಾ ಕಾಕಾ ಅವರು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೌರ್ (24; 22ಎ, 4X2) ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ (29; 21ಎ, 4X3)ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹರ್ಮನ್ ‘ದ್ವಿಶತಕ’: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 200 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದರು. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮೊದಲಿಗರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಭಾರತ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ158 (ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 31, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 24, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 29, ಮರಿಝಾನ್ ಕಾಪ್27ಕ್ಕೆ2, ಶಬ್ನಿಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 28ಕ್ಕೆ2). ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 161 (ಟಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ 40, ಮರಿಝಾನ್ ಕಾಪ್ ಔಟಾಗದೇ 81; ಶ್ರೀಚರಣಿ 24ಕ್ಕೆ 3). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಮರಿಝಾನ್ ಕಾಪ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-51-1104752380</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>