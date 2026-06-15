ಹೈಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌

<p>ಬಾಸ್ಟನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಡಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಪುನರಾಗಮನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೈಟಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 1–0 ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಆಚರಿಸಿತು. ಇದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 1990ರ (ಇಟಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್) ಬಳಿಕ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಜಯ.</p>.<p>1998ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಶನಿವಾರ ಬಾಸ್ಟನ್ ಹೊರವಲಯ ಫಾಕ್ಸ್ಬರೊದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲಾಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಹೈಟಿ ತಂಡ 1974ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪಡೆ ‘ಟಾರ್ಟನ್ ಆರ್ಮಿ’ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಸ್ಕಾಟ್ ಪಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿತು. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಾರೆ ಸ್ಕಾಟ್ ಮೆಕ್ಟಾಮಿನೆ ಅವರು 17ನೇ ನಿಮಿಷ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋಲಿನತ್ತ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಗೋಲುಗಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಆಚೆಹೋಯಿತು. ಆದರೆ 28ನೇ ನಿಮಿಷ ಆಸ್ಟನ್ ವಿಲಾಕ್ಕೆ ಆಡುವ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಜಿನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಟವಾಡಿದ ಹೈಟಿಯ ಎದುರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-43-2086187532</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>