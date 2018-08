ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ: ಕೇರಳಕ್ಕೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ 26 ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್‌.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ₹10 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್‌ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

#Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy has directed Chief Secretary TM Vijayabhaskar to send relief materials worth Rs.10 crore & team of doctors to Kerala. #Keralaflood pic.twitter.com/BZkEzHXUDZ

