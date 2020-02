ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಾಂಬ್‌ ನಿರೋಧಕ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ‘ದಿ ಬೀಸ್ಟ್‌’ ಹೆಸರಿನ ಐಷಾರಾಮ, ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ತಮ್ಮದೇ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಮೊಟೆರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದತ್ತ ತೆರಳಲು ಈ ಕಾರು ಏರಿದರು. ಈ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

