ಕೋವಿಡ್‌–19 ಭಯ : ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ರಮ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೊ

ರೋಮ್: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೋಲಾಕಾರದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಬಳಿಕ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು (1000 ಅಧಿಕ) ಜನರು ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 5000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಕೋವಿಡ್–19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 1.40 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಜನರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಗೋಲಾಕಾರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಧರಿಸಿ ರೋಮ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅತನನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

