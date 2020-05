ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ | ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ₹8.34 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ: ಶ್ವೇತಭವನ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಜಾಗತಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೋವಿಡ್‌-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸರ್ಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 11 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ (₹8.34 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump administration will allocate USD 11 billion to states in the United States to ramp up coronavirus testing, says White House official

