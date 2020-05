ಶಾರ್ಜಾ| ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, 7 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ದುಬೈ : ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ (ಯುಎಇ)ಯ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಶಾರ್ಜಾದ ಅಲ್ ನಹದಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯವಿರುವ ಅಬ್ಕೊ ಟವರ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಾರ್ಜಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

#Sharjah Civil Defence firefighters are close to overpowering the blaze. But the tower seems badly damaged by the #fire https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/EG07xsatoz

— Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020