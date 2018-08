ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಲಂಡನ್ ಪೊಲೀಸರು

ಲಂಡನ್‌: ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಕಂಚಿನ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಲಂಡನ್‌ ಮೆಟ್ರೊಪಾಲಿಟನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಮೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು. 1961ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ(ಎಎಸ್‌ಐ)ಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು.

ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಆರ್‌ಸಿಎ)ಯ ಲಿಂಡಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈಡ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

A 12th century Buddha statue stolen from India 57 years ago is to be returned to the Indian High Commissioner by the Metropolitan Police Service (MPS). The statue with silver inlay, is one of 14 statues stolen in 1961. https://t.co/jLwUU3x6z7 pic.twitter.com/emRNTzGKi9

