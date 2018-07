ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್‌, ಪುತ್ರಿ ಮರಿಯಮ್‌ ಬಂಧನ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಅಬುಧಾಬಿ/ಲಾಹೋರ್‌: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್‌ ಷರೀಫ್‌ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ಮರಿಯಮ್‌ ನವಾಜ್‌ ಷರೀಫ್‌ ಅವರನ್ನು ಯುಎಇ(ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಅರಬ್‌ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌)ನ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಾ ದಳದ(ಎನ್‌ಎಬಿ) ವಿಶೇಷ ಪಡೆ ಮರಿಯಮ್‌ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಲಾಹೋರ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನೂ ಲಾಹೋರ್‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಟ್ಟೋಕ್‌ ಕೋಟೆ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬೇಗಂ ಕುಲ್ಸೂಂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಗಂ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಷರೀಫ್‌ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

This picture will be marked as the ugliest face of Pakistani Establishment for a hundred years pic.twitter.com/lZ0H3uW92w

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮರಿಯಮ್‌, ‘ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Told my kids to be brave in the face of oppression. But kids will still be kids. Goodbyes are hard, even for the grownups. pic.twitter.com/ge17Al5gfY

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) July 12, 2018