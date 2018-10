ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಥೆರಪಿಯ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಗೌರವ

ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್‌: ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ (ಇಮ್ಯೂನ್ ಥೆರಪಿ) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ತಜ್ಞ (ಇಮ್ಯೂನಾಲಜಿಸ್ಟ್) ಜೋಡಿಗೆ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಜೇಮ್ಸ್‌ ಅಲಿಸನ್‌ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ಸುಕು ಹೊಂಜೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು.

ಸದ್ಯ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೋಬೆಲ್‌ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ತಜ್ಞರು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ವೃದ್ಧಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Cancer kills millions of people every year and is one of humanity’s greatest health challenges. By stimulating the ability of our immune system to attack tumour cells, this year’s #NobelPrize laureates have established an entirely new principle for cancer therapy. pic.twitter.com/6HJWsXw4bE

— The Nobel Prize