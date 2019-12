ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ‘ಮಹತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆ’ ನಡೆಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ!

ಸಿಯೋಲ್‌: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಡಿ.7ರಂದು ಸೊಹೆ ರಾಕೆಟ್‌ ಉಡಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದೆ.

#NorthKorea conducts very important test at Sohae satellite launch site. Government spokesperson says the result of test will have an important effect on changing the strategic status of North Korea.

— All India Radio News (@airnewsalerts) December 8, 2019