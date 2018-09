ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಹಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೊ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ದೂರಿದ ಪಾಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಸೈನಿಕರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಮೀದ್ ಮಿರ್ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ 9,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೋಧರು. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್‌ಸ್ಲೇಯರ್ ಜಾಲತಾಣ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.

‘ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಈ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾರು ಇದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಿರ್ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಎಂಬ ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಇರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Look at this torture in Kashmir and see who is making this torture?One can understand that why India is not ready for talks with Pakistan?Yes Pakistan will definitely ask about this torture pic.twitter.com/C0nlj0MZP4 — Hamid Mir (@HamidMirPAK) September 21, 2018

ಈ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಎಂದೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಪ್‌ ಗಾಯಕಿ ರಾಬಿ ಪಿರ್‌ಜಾದಾ ಸಹ ಇದನ್ನು ರಿಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಯಾವ ಭಾರತೀಯನೂ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಿಂತಲೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೊದಲು. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಈ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾವು 2018ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡು ಹೇಡಿಯಾಗಬೇಡಿ...’ ಎಂದು ಬರೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



I am sure no indian will support this... humanity comes before nationality... stop this torture in Kashmir... ask us what do we want? We are in 2018 for God's sake. Anything can be settled on table talk. Don't be a coward to avoid dialogues... https://t.co/8utFrdx3aS — Rabi Pirzada (@Rabipirzada) September 23, 2018

ಆದರೆ, ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೋಧರು ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಯೋಧನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೈನಿಕರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜದ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ವಿಡಿಯೊ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೃಶ್ಯದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು (ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾಕ್ಸ್‌ಸ್ಲೇಯರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭುಗ್ತಿ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

‘ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಮುಗ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೈಹಿಕ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿ; 1984ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 10ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳ ಕಲಂ 27(1)ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಭುಗ್ತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹೈಕಮಿಷನ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವಹಕ್ಕು ಆಯೋಗವನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.



Please Have a glance: inhuman and degrading treatment of cruel #PakArmy physical torture of innocent #Baloch student. Plz, act trough, General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984. in accordance with article 27 (1) @unhcr @hrw @UN @UNHumanRights pic.twitter.com/d3bjyNAEf3 — Sher Mohammad Bugti (@SherM_BRP) July 4, 2018

ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನಂತರ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Warning: extremely disturbing video of Pakistani torture cell. Imagine the sufferings of thousands who are in Pakistani torture cells from years. Raise your voice to put an end to the sufferings of #Baloch #Pashtun #Sindhies. pic.twitter.com/1zIZs3NsvM — Jahán Balóc (@Baloch_world) July 4, 2018

Warning Graphic: A #Baloch from #Balochistan is being tortured in Pakistani Prison. And still Pakistan wants the people of Balochistan to celebrate Pakistan's independence day. Our answer is

👎#14AugustBlackDay#BalochistanIsNotPakistanpic.twitter.com/Rnu9d9cfiO — Ashraf Baloch (@ASJBaloch) August 14, 2018