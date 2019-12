ಹವಾಯ್ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಲಿ

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್: ಹವಾಯ್ ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Three people, including the shooter, are dead after a gunman opened fire at the Pearl Harbor Naval Shipyard in Hawaii, local news reports say.https://t.co/8pS3oFldwa pic.twitter.com/tF2s0x8YaS — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 5, 2019

ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೌಕಾನೆಲೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೂವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

HAWAII: The shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. The suspect is dead. The base is no longer on lockdown. (Source: JBPHH) pic.twitter.com/dZ8rcPDOJs — U.S. Emergency Alert (@ENSAlerts) December 5, 2019

ನೌಕಾದಳದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BREAKING NEWS: Active shooter situation at Pearl Harbor Naval Shipyard leaves at least 3 injured https://t.co/9VFHdGOa95 pic.twitter.com/IpxF6zUt86 — Live5News (@Live5News) December 5, 2019

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾವಿಕ ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ.