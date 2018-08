ಕಠ್ಮಂಡು(ನೇಪಾಳ): ಬಿಐಎಂಎಸ್‌ಟಿಇಸಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು.

ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೇಪಾಳದ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ್‌ ಪೊಖ್ರೆಲ್‌ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಕೋರಿದರು.

ಬಳಿಕ, ಮೋದಿ ಅವರು ನೇಪಾಳ ಸೇನಾಪಡೆಯಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಬಿಐಎಂಎಸ್‌ಟಿಇಸಿ(ಬಂಗಾಳ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್‌ ಫಾರ್‌ ಮಲ್ಟಿ–ಸೆಕ್ಟರಲ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್‌ ಕೋಅಪರೇಷನ್‌)ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶೃಂಗದ ಜತೆಜತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇಪಾಳದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.

Nepal: PM Narendra Modi in Kathmandu for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation ( #BIMSTEC ) summit pic.twitter.com/kYEJRkg55F

Visuals of PM Narendra Modi in Kathmandu ahead of #BIMSTEC summit, he was welcomed by Nepal's Defence Minister Ishwar Pokhrel pic.twitter.com/n4ysZqQ8AE

