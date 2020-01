ಬಾಗ್ದಾದ್‌: ಇರಾಕ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾಕ್‌ ಪೊಲೀಸರು, ‘ಮೂರು ಕತ್ಯುಷಾ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಗ್ರೀನ್‌ ಜೋನ್‌ಗೆ (ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ) ಬಂದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಬಾಗ್ದಾದ್‌ ಹೊರ ವಲಯದ ಜಫರಾನಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈ ಮೂರೂ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನೂ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರರ ಪೈಕಿ ಎರಡು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿವೆ,’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

#Breaking

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020