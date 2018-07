ಗುಹೆಯಿಂದ 8 ಬಾಲಕರ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೊರ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ

ಮಾ ಸೈ( ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌): ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಥಾಮ್‌ ಲುವಾಂಗ್‌ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿರುವ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 90 ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಾಲ್ವರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ’ಫಿಫಾ’ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಮಾಸ್ಕೊದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.

You know the Thai cave rescue is scaring. but after you see this video from the first rescue, it goes to another level. These kids never did any diving before and have to go through this. Divers, heroes, deserve a medal of honor! #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/AVzFTdA5Vw

