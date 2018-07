ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಈಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಟ್ರಂಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾವು ಈಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ವಾಪಸಾದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ‘ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಇಂದು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ಹೇರಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೊರಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸರಣದಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯ, ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಪಾಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018