ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ: ಯುಎಇಯಿಂದ 175 ಟನ್‌ ತೂಕದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ

ದುಬೈ: ಶತಮಾನದ ದುರಂತ ಕಂಡ ಕೇರಳಕ್ಕೆ 175 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಯುಎಇಯ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳು ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ಏರ್‌ ಕಾರ್ಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ 12 ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ದೋಣಿಗಳು, ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

#KeralaFloods: Emirates SkyCargo will carry flood relief cargo of over 175 tons to Thiruvananthapuram in more than a dozen flights. It'll transport the relief goods donated by various UAE-based businesses and organisations, including lifesaving boats, blankets and dry food items pic.twitter.com/XiEDChVxsO

— ANI (@ANI) August 25, 2018