UN thanks India for paying regular budget assessments in full

ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ಲಾಘನೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು 193 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎನ್‌ನ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ‘ಭಾರತವು ಜನವರಿ 10ರಂದು ₹ 166 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಈ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಫೆ. 1ರ ತನಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ವಕ್ತಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ದುಜಾರಿಕ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಹಣಕಾಸು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುಟೆರಸ್‌ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಮೊಟಕು: ವೆನಿಜುವೆಲಾ, ಲೆಬನಾನ್, ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ, ಲೆಸೊಥೊ, ಟೋಂಗಾ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.