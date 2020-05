‘ಹೊಸ ವೈರಸ್‌ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ...’ ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ತಿರುಗೇಟು 

ಬೀಜಿಂಗ್‌: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ಉಗಮದ ಕುರಿತಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

ಅನಿಮೇಷನ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ‘ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್‌ ಎ ವೈರಸ್‌ (Once Upon a Virus)’ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷದ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿರುವ ಮಾನವನ ಆಕೃತಿ (ಚೀನಾ) ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿದ ಆಕೃತಿ ಚೀನಾ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ, ‘ನಮಗೆ ಹೊಸ ವೈರಸ್‌ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ,’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸದ ಅಮೆರಿಕದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆಯು ‘ಅದಕ್ಕೇನು?’ ಎಂದು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಆಕೃತಿಯು ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚೀನಾ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆ, ’ನೀವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ,’ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

A very interesting video tells the truth: Once Upon a Virus. pic.twitter.com/8sjWK7v7Yz

— Generalkonsul Du Xiaohui (@GeneralkonsulDu) May 2, 2020