ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ: ವಾಯುಪಡೆ ವಿಮಾನ ಪತನ, ಪೈಲೆಟ್‌ ನಾಪತ್ತೆ

ಶಿಮ್ಲಾ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ವಿಮಾನವೊಂದು ಬುಧವಾರ ಪತನವಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮಶಾಲಾದಿಂದ 55 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಪಟ್ಟಾ ಜಟಿಯನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲೆಟ್‌ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಗ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಂತೋಷ್‌ ಪಾಟಿಯಲ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

MiG-21 Indian aircraft coming from Punjab's Pathankot crashes in Patta Jattiyan in Jawali subdivision of Himachal Pradesh's Kangra district. Pilot is missing. Rescue team on the way. More details awaited pic.twitter.com/093Psw4HEj

