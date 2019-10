ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಮರಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ‘ಜೊಮೆಟೊ’ ಹುಡುಗ

ಪುಣೆ: ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣ ಕೊಡಲೆಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ‘ಜೊಮೆಟೊ’ ಹುಡುಗ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವ ಸಂಗತಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವಂದನಾ ಶಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲೆಂದು ಬಂದ ಜೊಮೆಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಮರಿ ‘ದೊತ್ತು’ವನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆರೋಪ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ‘ದೊತ್ತು’ ಆಕೆಯ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

#missingdog#uninstallzomato#doglovers and all others @PetaIndia Zomato delivery guy Tushar 08669582131 kidnapped our dog. Please uninstall Zomato till Zomato hands over the dog safely back to us. Pls RT to help @ZomatoIN @zomatocare @rashmibansal @deepigoyal @ANI https://t.co/nqur90r5Zr

