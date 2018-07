ಅತ್ತ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ, ಇತ್ತ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ: ಮೋದಿಗೆ ಯಾರು ಎದುರಾಳಿ

ನವದೆಹಲಿ: 2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸೋಲಿಸಲು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ವೇದಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ವೇದಿಕೆ (ತೃತೀಯ ರಂಗ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಾಲನೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದೇ ಮಹಾಘಟಬಂಧನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜೆಡಿಯು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ‘ಮಹಾಘಟಬಂಧನ’ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಶ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರೆತೆಯಿಂದ ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೇರಿತು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವು ತಳೆದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಹೊರತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ. ಎರಡನೇಯದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ. (ಮಹಾಘಟಬಂಧನ)

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ...

2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

Fabulous dinner tonight, hosted by UPA Chairperson, Sonia Gandhi Ji. An opportunity for leaders from different political parties to meet and bond, informally.

Much political talk but much more important - tremendous positive energy, warmth and genuine affection. pic.twitter.com/IxaAm7UPoI

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 13 March 2018