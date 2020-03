ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯೋಧನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸೋಂಕು ತಗಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೇನಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ತಗಲಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.

ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚುಹೋಟ್ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಧನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿತ್ತು. ಇವರ ಅಪ್ಪ ಇರಾನ್‌ಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ಕ್ಕೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಲಡಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 29ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೇ ಯೋಧನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋವಿಡ್-19: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 148ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1ರವರೆಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಧ ಮಾರ್ಚ್2ರಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊರಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Army sources: First positive case of #COVID19 confirmed of an Indian Army jawan (from Ladakh Scouts). Jawan’s father has travel history to Iran. Jawan is being treated while his family including sister&wife have been put in quarantine. Jawan’s father has also tested positive.

— ANI (@ANI) March 17, 2020