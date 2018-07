ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಕ್ಯಾಬ್‌ ಪಲ್ಟಿ– ಐವರು ಸಾವು

ಶ್ರೀನಗರ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಸ್‌ ಕಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದು 47 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಾಹನವೊಂದು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಐವರ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬಂಡಿಪೊರಾ ಗುರೆಜ್‌ನ ಟ್ರಗ್ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬ್‌ವೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಆಳವಾದ ಕಮರಿಗೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಬ್‌ ಗುರೇಜ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಗ್ಬಾಲ್‌ ಬಳಿ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

#JammuAndKashmi: 5 people killed after a vehicle fell into a gorge in Tragbal in Bandipora's Gurez earlier today. pic.twitter.com/QBU1o6bQIc

— ANI (@ANI) July 1, 2018