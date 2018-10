ಬಿಹಾರ: ಕಿರುಕುಳ ವಿರೋಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, 9 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಪಟ್ನಾ: ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ 34 ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಈವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ. ಉಳಿದವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇತರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತ್ರಿವೇಣಿಗಂಜ್‌ನ ಎಎಸ್‌ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪೌಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಿವೇಣಿಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

‘ಹುಡುಗಿಯರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನೇನಾದರು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದರು’ ಎಂದು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

9 people arrested so far, one of them a minor, asked for matric certificates from others. Want to identify the rest, don't want any innocent to get caught: ASP Triveniganj on incident where over 30 schoolgirls in Supaul were thrashed for allegedly resisting sexual advances #Bihar pic.twitter.com/4TvyxJ8F6r

Girls might be taking my name but I didn't do anything. They asked me if I did anything but I denied, hearing that they beat me up: Mohan, one of the accused of incident where over 30 schoolgirls in Supaul were thrashed by miscreants for allegedly resisting sexual advances #Bihar pic.twitter.com/lsgyApq9Gj

— ANI (@ANI) October 8, 2018