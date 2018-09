ಕಮಾಂಡರ್‌ ಅಭಿಲಾಷ್‌ ಟಾಮಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಕೊಚ್ಚಿ: ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುವ ವೇಳೆ ಹಾಯಿದೋಣಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಮೆಂಡರ್‌ ಅಭಿಲಾಷ್‌ ಟಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್‌ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸೋಮವಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌, ‘ಅಭಿಲಾಷ್‌ ಟಾಮಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ದ್ವೀಪವೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A sense of relief to know that naval officer @abhilashtomy is rescued by the French fishing vessel. He's concious and doing okay. The vessel will shift him to a nearby island (I'lle Amsterdam) by evening. INS Satpura will take him to Mauritius for medical attention. @PIB_India

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) September 24, 2018