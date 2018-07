ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ’ಯಮುನಾ’ ನರ್ತನ: 3 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವ ಯಮುನಾ ನದಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3000 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‌‌

ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಕೈಲಾಶ್‌ ಗೆಹ್ಲೋಟ್‌ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್‌ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಸ್ಥಳ, ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಚಿವ ಕೈಲಾಶ್‌ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ದೂರಿರುವ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಿದ್ದ ವರದಿ ಟ್ವೀಟನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Will visit this area around 9.30 am along with Div Com and other officers to ensure that all arrangements are in place. https://t.co/vIiz1CBWsZ

— Kailash Gahlot (@kgahlot) July 30, 2018