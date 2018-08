ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್; ಮಳೆಗೆ 12 ಮಂದಿ ಬಲಿ

ಕೊಹಿಮಾ: ಕೇರಳದ ನಂತರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಿಸಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ 12 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವೆಡೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ.

ಇದುವರೆಗೆ 400 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 3000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೈಫಿ ರಿಯೊ ಅವರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

#Nagaland needs your #help . Incessant rain has caused floods & landslides in several parts of the state & have affected many. #Relief #helpinghand #NorthEast @PMOIndia @narendramodi @HMOIndia @rajnathsingh @KirenRijiju @MDoNER_India @DrJitendraSingh pic.twitter.com/OC3fmLYCcB

ನೆರವು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುವ ರಿಯೊ ಅವರು, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thank you for your concern towards #Nagaland and for your willingness to help. Details are below, for the information of those who have asked for bank account details.#help #relief #helpinghand #NorthEast pic.twitter.com/EYFfZk38ap

— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) August 29, 2018