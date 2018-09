ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಕ್ ನಡೆಸಿ ನಾಳೆಗೆ (ಸೆ.29) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು ‍ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಅಧಿಕೃತವಾದುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎವಿಗಳನ್ನು (ಮಾನವ ರಹಿತ ಹಾರುವ ಯಂತ್ರಗಳು) ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಅಡಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಸೇನೆಯ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

#WATCH: More visuals of Surgical strike footage of 29/9/2016 from Pakistan Occupied Kashmir (PoK) pic.twitter.com/GZSMH5Hct6

— ANI (@ANI) September 27, 2018