ನೋಟು ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಧನಿಕರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ: ರಾಹುಲ್ ಟ್ವೀಟ್ 

ದೆಹಲಿ: ನೋಟು ರದ್ದತಿ ನಂತರ ₹500 ಮತ್ತು ₹1000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಹುಲ್‍ಗಾಂಧಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹750 ಕೋಟಿ! ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ನೋಟು ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಲಾಂ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರದ್ದಾದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನೋಟು ರದ್ದತಿ ನಂತರ ಶೇ.81 ಹೆಚ್ಚು ಧನಿಕನಾದ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಬರೆದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations Amit Shah ji , Director, Ahmedabad Dist. Cooperative Bank, on your bank winning 1st prize in the conversion of old notes to new race. 750 Cr in 5 days! Millions of Indians whose lives were destroyed by Demonetisation, salute your achievement. #ShahZyadaKhaGaya pic.twitter.com/rf1QaGmzxV — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2018

2016 ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ನೋಟುರದ್ದು ಆದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಶಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ 745.59 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‍‍ಟಿಐ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

#ShahZyadaKhaGaya ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್

ಶಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ನೋಟುರದ್ದತಿ ನಂತರ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾದ ಹಣದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ #ShahZyadaKhaGaya ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‍ಟ್ಯಾಗ್‍ ಟ್ವಿಟರ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಈಗ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೌ ಆಗಿದೆ.

-ಮಿ. ಸೆರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್

Times now becomes TimesCow when order comes to delete article on #ShahZyadaKhaGaya pic.twitter.com/Avher7DH7m — Mr Certitude (@Swapzz) June 22, 2018

ಬಿಜೆಪಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಕ್ಷ- ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಆರ್‍ಎಸ್ಎಸ್- ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಧನಿಕರಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ - ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಧಭಕ್ತರು, ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ

-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ

BJP richest party ~ no idea who is funding RSS ~ sister organisations declared militant outfits ~ no idea who is funding Shah & son getting richer & richer ~ no idea who is funding #Andhbhakts ~ BJP is anti corruption #ShahZyadaKhaGaya — Black Mamba (@deepsealioness) June 22, 2018

ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಎಂಬುದು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೌನ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

-ನೀರಜ್ ಭಾಟಿಯಾ

2 mins of silence for nationalist bhakts who were chest thumping as demonetisation was PM Modi's surgical strike on black money & that it would end corruption , naxal attacks & terrorist attacks in kashmir !! #ShahZyadaKhaGaya pic.twitter.com/uwbP4M0YQf — Niraj Bhatia (@bhatia_niraj23) June 22, 2018

ಭಾರತದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ 745 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಜಯ್ ಶಾ ಮಾತ್ರ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಬಾಪ್ ಬೇಟೆ ಕೀ ಪಾರ್ಟಿ -ದಿವ್ಯ ಸ್ಪಂದನ Amit Shah made a whopping 745 crores on demonetised notes while hundred Indian citizens died standing in queue trying to exchange old notes #ShahZyadaKhaGaya AGAIN! @AmitShah and son Jay shah only beneficiaries of #Demonetisation Baap Bete ki party @BJP4India — Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) June 22, 2018

ಮಿತ್ರೋಂ, ಡೆಮೋನ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಶಾ ಜೀ ಅವರು ಡಬಲ್ ಲೂಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢ ಮೌನ ವಹಿಸಿವೆ . ಭಕ್ತರು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್‍ಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

-ದೇಸಿ ಭಾಯ್

#ShahZyadaKhaGaya Mitronnnn! We now have Shahji playing a "Double LOOT Role" in the DeMoN scam and no wonder the paid media has gone for a deep maun!. And bhakts are still counting for ACCHE DIN. Silly bhakts!! pic.twitter.com/HX3ztXUukE

— Desi Bhai 🇮🇳 (@DesiPoliticks) June 22, 2018

5 ದಿನದಲ್ಲಿ 750 ಕೋಟಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌‍ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆಯೇ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಆರ್‍‍ಬಿಐಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂತೆ -ಸಲ್ಮಾನ್ ಅನೀಜ್ ಸೋಜ್