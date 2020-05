ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌: ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ 10 ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಾಸಾ ಬಳಿ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 10 ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಆಂದ್ರದ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಾಸಾ ಬಳಿ ಬಸ್‌ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದೆ.

Andhra Pradesh: 10 migrant workers have been injured after a private bus carrying them, en route to Kolkata from Bangalore, overturned near Mandasa in Srikakulam district today. The injured people have been shifted to a hospital. pic.twitter.com/CWYPFvGLQG

