ನವದೆಹಲಿ: ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದ(ಟಿಡಿಪಿ) ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಟ ನರಮಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಜರ್ಮನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಡಾಲ್ಫ್‌ ಹಿಟ್ಲರ್‌ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಹಿಟ್ಲರ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರು ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸು ನೀಡಿದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಅಂಗಿ, ಟೈ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಖಾಕಿ ಕೋಟ್‌ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

‌ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂಸತ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ನಾರದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

TDP MP Naramalli Sivaprasad is today dressed up as Adolf Hitler during protest in Parliament demanding special status for Andhra Pradesh. He had earlier also dressed up as a school boy, Narad muni and others. pic.twitter.com/pHKcSZpPv0

— ANI (@ANI) August 9, 2018