ವಾಯುಪಡೆ ಸೇರಿದ ಅಪಾಚೆ ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್

ನವದೆಹಲಿ: ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಇಂದು, ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಅಪಾಚೆ ಎಎಚ್‌64ಇ(ಐ) ಹೆಲಿಕಾ‍ಪ್ಟರ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು.

ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಲ್‌ ಗುಪ್ತೆ ಅವರು ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಧನೋವಾ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನ ಕೀ ನೀಡಿದರು.

Punjab: President Boeing India, Salil Gupte, handed over the ceremonial key of Apache attack helicopter to Air Chief Marshal BS Dhanoa. #PathankotAirbase pic.twitter.com/zxtOu1WSvg

ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರವೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

#NewInduction: Glimpses of AH-64E Apache attack helicopter's maiden flight at AFS Hindan.

The helicopter is planned to be inducted into the IAF on 03 Sep 19 at AFS Pathankot. pic.twitter.com/UYiSrEfOsg

— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 2, 2019