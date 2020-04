ಅಸ್ಸಾಂ: ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಸಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ಬಂಧನ

ಅಸ್ಸಾಂ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಸ್ಸಾಂನ ಗವಾಹಟಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಕೆ.

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ವಾಹನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಈಗ 75 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, 2000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Assam: Police have deployed drone cameras in Guwahati to monitor the situation amid lockdown due to #COVID19. MP Gupta, Police Commissioner, Guwahati, says, "we have arrested 75 people and seized around 2000 vehicles for violation of lockdown orders." #CoronaVirusLockDown (4.4) pic.twitter.com/2tbuEu40OQ

