ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ–ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 29ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಮಜನ್ಮ ಭೂಮಿ–ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 1994ರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಾರುಕಿ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಆ ತೀರ್ಪು ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪುನರ್‌ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೀಪಕ್‌ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಶೋಕ್‌ ಭೂಷಣ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

'ಮಸೀದಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಾರುಕಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಸ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಫಾರುಕಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೀರ್ಪು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ದೇಗುಲಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿದೆ. ಆ ತೀರ್ಪು ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಭೂವಿವಾದವನ್ನು ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಪೀಠವೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಐವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂವಿಧಾನಪೀಠಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು 2:1 ಬಹುಮತದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 29ರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

1994ರಲ್ಲಿ ಐವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದ ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ‘ಮಸೀದಿಯು ಇಸ್ಲಾಂನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಗ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಾದಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಾರುಕಿ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಾರುಕಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಶಿರೂರು ಮಠ ಪ್ರಕರಣ(1954)ದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪುನರ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ಲಾಮಿ ಫಾರುಕಿ (1994) ತೀರ್ಪು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

1993ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಸೂದೆ’ ಜಾರಿತರುವ ಮೂಲಕ 67.703 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಡಾ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಾರುಕಿ ಸುಪ್ರಿಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಐವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು.

‘ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಸೀದಿಯು ಇಸ್ಲಾಂನ ಅನಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಶಿರೂರು ಮಠ ಪ್ರಕರಣ (1954)

‘ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಿರೂರು ಮಠ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

‍[The Commissioner , Hindu Religious Endowments, Madras v . Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt (1954), according to which “what constitutes the essential part of a religion is primarily to be ascertained with reference to the doctrines of that religion itself.”]