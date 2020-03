ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪತ್ತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ ಡೌನ್‌ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇರಳವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಳಾಸವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಳಾಸ ನೀಡಿ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್‌‌ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ನಡೆಸಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಈ ನಕಲಿ ವಿಳಾಸ ನೀಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ವಿಳಾಸ pmcares@sbiಆಗಿದೆ.

ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮೇಲಿನ ನಿಜವಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನಕಲಿ UPI (UNITED PAYMENTS INTERFACE)ಅಕೌಂಟ್ ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Beware of Fake UPI ID being circulating on the pretext of PM CARES Fund.#PIBFactcheck: The correct UPI ID of #PMCaresFunds is pmcares@sbi#PMCARES #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/eHw83asBQ9

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 29, 2020