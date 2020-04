ಕೋವಿಡ್ 19: ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಓನರ್

ಭುವನೇಶ್ವರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಲಾಕ್‌‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಉಳ್ಳವರು ಇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭುವನೇಶ್ವರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಏಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವಿನಾಯ್ತಿ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಸುಧಾಮಿನಿ ಸಮಂತರಾಯ್ ಎಂಬುವ ಮಹಿಳೆಯೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವವರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಇರುವವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ

ಬಾಡಿಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bhubaneswar: Saudamini Samant Rai,a landlord has waived off one month's rent for 7 tenants. She says,"Lockdown period is a tough time for everyone.Those living as tenants here have small scale businesses or are employees in small companies.I wanted to help them during this time". pic.twitter.com/fSdcz9cGlF

