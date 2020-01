ಬಿಹಾರ: ಬಾಲಕಿಯರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 19 ಮಂದಿ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು

ನವದೆಹಲಿ: 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫ್ಫರ್‌ಪುರದ ಆಶ್ರಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕಿಯರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಠಾಕೂರ್ (ಆಶ್ರಯ ನಿವಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ) ಸೇರಿದಂತೆ 19 ಜನರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 19 ಜನರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 19 ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದು, 12 ಪುರುಷರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ರಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿಯರ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಟಾಟಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆ ವರದಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು.

Muzaffarpur shelter home case: A Delhi Court convicts 19 accused including NGO owner Brajesh Thakur in connection with sexual & physical assault of girls at a shelter home in Bihar's Muzaffarpur district. One accused acquitted. pic.twitter.com/n8ysX2D994

— ANI (@ANI) January 20, 2020