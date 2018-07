‘ಬಿಜೆಪಿ ಹಠಾವೊ ದೇಶ್‌ ಬಚಾವೊ’: ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಗರಂ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ (ಟಿಎಂಸಿ)‍ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದು ‘ಬಿಜೆಪಿ ಹಠಾವೊ ದೇಶ್‌ ಬಚಾವೊ’ ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ವಾರ್ಷಿಕ್ಕೊತ್ಸವ ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

‘2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ 42 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದು ಭ್ರಷ್ಟಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಬಿಜೆ‍ಪಿ ಹಠಾವೊ ದೇಶ್‌ ಬಚಾವೊ’ (ಬಿಜೆಪಿ ತೊಲಗಿಸಿ ದೇಶ ಉಳಿಸಿ) ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಲಿದೆ. ಆದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವೇ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.

The way lynching is happening every where in the country, they are creating Talibanis among people. In BJP & RSS, there are good people whom I respect but some are playing dirty games: TMC Chief & West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/mlBJh1CRXC

— ANI (@ANI) July 21, 2018