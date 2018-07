ರೈಲು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜೋತಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ: ಹೊಯ್ತು ನಾಲ್ವರ ಪ್ರಾಣ

ಚೆನ್ನೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಬ್‌ಅರ್ಬನ್‌ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜೋತುಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು, ಹಳಿ ಬದಿಯ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಸೇಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಮೌಂಟ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

‘ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದರು. ಅವರ ತಲೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಶವಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೃತರ ಗುರುತನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಶವಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dear @RailMinIndia Kindly take actions regarding this issue, Many lives are going unnecessarily.#Chennai #TrainAccident pic.twitter.com/MpAlKdN8tL

— .காவி™ (@Ramke_twits) July 24, 2018