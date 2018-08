ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರ ಗುರುದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬುಧವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಚಾಣಕ್ಯಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಆಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

