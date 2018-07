ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧನ, ಬಿಡುಗಡೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಚಿರಾಗ್ ಪಟ್ನಾಯಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕೆಲವೇ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾಯಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಜುಲೈ 3ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್‍ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ನಂತರ ಆ ಮಹಿಳೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದರು.

ಚಿರಾಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ, ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಚಿರಾಗ್ ಕಿರುಕುಳ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Regarding the allegations: The Social Media Dept has set up an Internal Committee and as per the provisions of the Act the Internal Committee is already investigating the complaint. In view of confidentiality of the investigation no further comments will be made.

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) July 31, 2018