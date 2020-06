ನವದೆಹಲಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 200 ರೈಲುಗಳು ಇಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ರೈಲು ಮಹಾನಗರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂಬೈ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ರೈಲು 01092 ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈ- ವಾರಣಾಸಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 2020 ಜೂನ್ 1ರಂದು 00.10ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

The first train 01093 CSMT Mumbai –Varanasi Special among 200 special trains to start, departed from Central Railway at 00.10 hours on 1.6.2020 pic.twitter.com/DaFjb5ESgK

— Central Railway (@Central_Railway) May 31, 2020