Covid -19 India Update: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2553 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 72 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ 3.0 ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 40,000 ದಾಟಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 42533 ಆಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2553 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು 72 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19ನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1170 ಆಗಿದ್ದು,ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1373 ಮಂದಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2553 new #COVID19 cases and 72 deaths have been reported in the last 24 hours. https://t.co/9FOQGelLK2 — ANI (@ANI) May 4, 2020

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 67 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು , ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1650ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 1093 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

67 new #COVID19 positive cases have been reported in Andhra Pradesh; taking the total number of positive cases to 1650. There are 1093 active cases now: Arja Srikanth, State Nodal Officer pic.twitter.com/tHOXrwetbN — ANI (@ANI) May 4, 2020

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರುತ್ತಿಲ್ಲ :ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಕ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿತ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ರೈಲ್ವೆ ಯಾವುದೇ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೀಡದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

Railways is charging only standard fare for this class from State Governments which is just 15% of the total cost incurred by Railways. Railways is not selling any tickets to migrants and is only boarding passengers based on lists provided by States: Railway Ministry Sources https://t.co/TiPKcBBTHZ — ANI (@ANI) May 4, 2020

ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಡ್ರೋಣ್ ಕಣ್ಗಾವಲು

ಗೋವಾದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಸ್ಲಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೋಣ್ ಬಳಸಲಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತರೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಗವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಯೋಧರಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 42ಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಗಾಜೀಪುರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೋಣ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH Delhi: Drones are being used for surveillance by Police in the wholesale fruit and vegetable market in Ghazipur, amid #CoronavirusLockdown (Source: Delhi Police) pic.twitter.com/aHZbjEd86f — ANI (@ANI) May 4, 2020

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ 29ರ ಹರೆಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 163 ಆಗಿದೆ.

A 29-year-old female has tested positive for #COVID19; taking the total number of positive cases to 163: Information & Public Relations Department, Government of Odisha. pic.twitter.com/zA0QGrKSud — ANI (@ANI) May 4, 2020

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 123 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು 4 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

4 deaths and 123 new #COVID19 cases have been reported in Rajasthan today. Total positive cases stand at 3009 and death toll is 75: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/bDOENYkg7I — ANI (@ANI) May 4, 2020

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 1107233 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.