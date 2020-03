ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪರಿಣಾಮ: ಓಲಾ, ಊಬರ್‌ ಕ್ಯಾಬ್‌ ಪೂಲಿಂಗ್‌ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾಬ್‌ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಊಬರ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇರ್‌ ಅಥವಾ ಪೂಲಿಂಗ್‌ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗಳಿಸಿವೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಲಿಂಗ್‌ ಸೇವೆ ಬಳಸಿ ಅಪರಿಚತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಬ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌–19 ಆತಂಕ ಶುರುವಾದಾಗಲಿನಿಂದ ಪೂಲಿಂಗ್‌ ಸೇವೆ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಅನಗತ್ಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಊಬರ್‌ ವಕ್ತಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಊಬರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಲಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವರೆಗೂ 'ಓಲಾ ಶೇರ್‌' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಸಹ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಓಲಾ ಹೇಳಿದೆ.

In our efforts to ensure the well-being of our customers & driver partners during these challenging times,we’ve decided to suspend Ola Share until further notice. Our support teams are available 24/7 for any assistance. Read More Here :https://t.co/70wrLMAkz2

— Ola (@Olacabs) March 20, 2020