ಕೇಂದ್ರದ ಶೇ 50 ನೌಕರರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು; ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬದಲು

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ನೌಕರರು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 4ರ ವರೆಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಾರದ ರೋಸ್ಟರ್‌ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ 50ರಷ್ಟು ನೌಕರರು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೋಸ್ಟರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ವಾರದ ರೋಸ್ಟರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ, ಕಚೇರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಲು ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ 10ರಿಂದ 6:30ರ ವರೆಗೂ ಮೂರು ಪಾಳಿಯ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

