ರವಾಂಡಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ: ₹1,300 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಂದ

ಕಿಗಾಲಿ(ರವಾಂಡ): ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರವಾಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೌಲ್‌ ಕಗಾಮೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಹಣಕಾಸು ನೆರವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.

ಭಾರತವು ರವಾಂಡಗೆ ₹1,300 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿಗಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದರ್ಧವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕಗಾಮೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ‘ರವಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಹೈ ಕಮೀಷ್‌ನರ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಸುಗಮ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌, ವಿಸಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

I would like to thank President @PaulKagame for personally welcoming me to the beautiful country of Rwanda.

This visit will add tremendous strength to friendship between Indian and Rwanda. pic.twitter.com/iuPi5QuBmK

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2018