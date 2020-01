ಪುದುಚೆರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ: ಒಬ್ಬನ ಸಾವು

ಪಾಂಡಿಚೆರಿ: ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಪಾಂಡಿಚೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಕಿರುಮಾಂಪಕ್ಕಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಸ್ಫೋಟಕ ತಂದಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

One killed in a crude bomb explosion in Kirumampakkam village of Puducherry.Police at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/8nbt14qkIJ

— ANI (@ANI) January 31, 2020